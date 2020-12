PEMEX reconoce y cancela contratos con Felipa Obrador, prima de AMLO

Petróleos Mexicanos (PEMEX) rescindirá los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, participe directamente o en conjunto con otras empresas.



Mediante un comunicado, la dirección de PEMEX aseguró que este viernes 4 de diciembre se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de al menos dos contratos que le han sido adjudicados en lo que va de la presente administración.



Al mismo tiempo, advirtió que se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Felipa Guadalupe Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente de México y a los procesos normativos de la empresa, confirmando el compromiso con el combate a las prácticas irregulares que tanto daño han causado a la hacienda pública y a la nación.



Señaló que notas periodísticas, referidas a revelaciones del periodista Carlos Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL, que dieron cuenta de estos contratos, “responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos”.



La Dirección de PEMEX añadió que en ese afán, no informan que en la administración pública federal se promueven acciones que fomentan la integridad y ética empresarial para contrarrestar el fenómeno complejo de la corrupción en todas sus vertientes.



“La población puede estar segura de que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento y sí un claro compromiso contra la impunidad. El sello de este gobierno es la honestidad, por lo que en PEMEX redoblaremos esfuerzos para cerrar las ventanas a acciones irregulares o sospechas de malos manejos. Por eso actuamos con transparencia y así seguiremos procediendo”, refiró.



Sin embargo, reconoció que en los concursos de licitación que PEMEX lanzó y en donde Litoral de Laboratorios Industriales participó, hubo omisiones de la prima del presidente López Obrador y de funcionarios de PEMEX que participaron en las licitaciones, bien fuera como representante, accionista de la empresa o en el escrito “Manifestación de Vínculos de los Particulares” en el caso de la familiar de Jefe del Ejecutivo, mismos que debieron reportarse como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.



En la licitación pública número 74364, se detectó la participación de Felipa Guadalupe Obrador Olán, y al notificársele en diciembre del 2019 que no se le adjudicaría ningún contrato. La prima del Primer Mandatario “no señaló que, para esas fechas, Litoral Laboratorios Industriales también se encontraba participando en las licitaciones #74658 y #74607”.



En el primero de esos contratos, el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la “Manifestación de Vínculos de los Particulares” estaba plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olan.



Lo anterior fue reportado por el Director General de PEMEX al Presidente de México y la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno.



En atención a la instrucción presidencial, se advirtió verbalmente a la señora Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de PEMEX.



De esta licitación, en el fallo emitido en diciembre 27 de 2019, se derivaron dos contratos, siendo adjudicados el 648229834 al consorcio formado por Movilab con Química Apollo; y el 648229835 a Grupo Arco del Sureste en propuesta conjunta con Reparaciones Diesel, dejando fuera a la empresa Litoral Laboratorios Industriales.



La petrolera estatal detalló que en la actual administración, Litoral Laboratorios Industriales ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas.



En la licitación #56230 fue en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy (tres empresas), y lo derivado de la licitación #74607 fue en participación conjunta con las empresas Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis, y Gamatek



Dicha empresa constituida en 2006 ha sido contratista de PEMEX desde el año 2013, subrayó la empresa estatal.



Litoral Laboratorios Industriales ha sido contratista de PEMEX, según el registro de proveedores, desde el año 2013 y fue constituida en Ciudad del Carmen, Campeche, el 14 de marzo de 2006.



En años anteriores, según los registros de Compranet, figuran los siguientes contratos otorgados a la prima del Presidente: Contrato 428813911, suscrito con PEMEX Exploración y Producción, con vigencia del 9 al 31 de diciembre de 2013 por un monto de 7 millones 500 mil pesos; contrato 428814832, suscrito con PEMEX Exploración y Producción, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, por un monto de 35 millones de pesos; contrato 4800027919, suscrito con PEMEX Corporativo, con vigencia del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014, con un monto de 75 mil 780 pesos.



PEMEX sostiene que, de 2014 a la fecha, “existe la posibilidad que Litoral Laboratorios Industriales haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a otras empresas contratistas, situación que Petróleos Mexicanos está investigando”.