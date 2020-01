PEMEX sigue sin liquidar 4 mil mdp a empresas por obras en refinería Lázaro Cárdenas

Rogelio Juárez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) de Minatitlán, indicó que siguen parados los pagos a empresas locales que trabajaron para la Refinería Lázaro Cárdenas de este municipio desde 2017.



Puntualizó que les adeudan más de 4 mil millones de pesos a 140 empresas y 7 empresas “ancla” y señaló que, aunque empresarios han protestado al respecto, no ha servido de nada.



El empresario dijo que incluso han mandado oficios a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien es nativa de la zona y no les han respondido, por lo que lamentó que en campaña asegurara que se preocuparía por mejorar la productividad en la zona, situación que no ha ocurrido.



“Deben reparaciones de malla, reparación de la planta primaria cuando se incendió en 2018, no le han pagado al empresario. No hay factura pese a que la subsidiaria PEMEX lo puede cubrir con un seguro de garantía que tiene (…) hay más de 40 empresas quebradas, más de 4 mil empleos perdidos”, dijo.



Mencionó que por esta situación, se ha desplomado el comercio local y se ha incrementado la delincuencia en Minatitlán, donde continúan los delitos como cobro de piso, extorsiones, secuestros y robos, dijo.



Señaló que lo más común son las extorsiones telefónicas, donde los delincuentes piden un cobro por “derecho de piso”.



“Restaurantes funcionan al 35 por ciento, hoteles del 10 al 35 por ciento, se han perdido 980 locales que ya cerraron, es lamentable. Siguen las extorsiones, ya se meten hasta con los taxistas, con toda la gente común y corriente. Te piden 200 mil y al final negocias 20 o 30 mil pesos”, agregó.