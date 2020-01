PEMEX sigue sin poder liberar pozos en Chicontepec, inconformes exigen diálogo

En un tenso diálogo entre pobladores indígenas y responsables de la perforación de crudo en comunidades de Chicontepec, se han extendido las negociaciones para liberar los pozos petroleros.



A su vez, estos espacios son parte de los proyectos de PEMEX, pero una empresa denominada PETROLATINA es responsable de algunas irregularidades, entre ellas, el incumplimiento de obra que se comprometió desde el 2019.



Vecinos de la comunidad de Francia Vieja acusan a la compañía encargada de sustraer hidrocarburos y no cumplir con medidas contra riesgos ambientales, así como, el inicio de obra que había sido proyectando en el año 2019, como la rehabilitación de vías de comunicación; de las cuáles, acusan, hay un presunto conflicto de intereses por parte del alcalde, Pedro Adrián Martínez Estrada, al no tener el respaldo a lo largo de las gestiones.



La pugna ha ido escalando e involucrando a más comunidades, al igual que la de Topaltepec, una región donde han exigido soluciones al Gobierno Municipal, pero que continúan en el abandono, sobre todo en cuestión de gestiones ante la perforación que realizan compañías que le trabajan a PEMEX.



“No hemos tenido la atención del presidentes Municipal de Chicontepec, inclusive presumimos que existe un posible contubernio con la compañía que se encarga de realizar estos trabajos, se suponía que PEMEX realiza tratos con el Gobierno y no se ven los resultados, llevamos esperando desde hace un año esa inversión millonaria que se decía llegaría a toda esta zona, pero lo único, han sido terribles consecuencias para el medio ambiente y las limitantes en infraestructura”, explicaba un poblador que compartió un testimonio de cómo se encuentra su comunidad.



Derivado de la falta de atención por parte del alcalde de Chicontepec, se ha dado la intervención de representantes del área de gobernación, intentando resolver las negociaciones entre los afectados y los involucrados en la sustracción del crudo.



“Se ha dado el acercamiento correspondiente con los manifestantes, escuchando todas las demandas y atendiendo poco a poco los bloqueos generados en los pozos de dónde intervienen las compañías cercanas a PEMEX, cerca de 40 pozos activos, superior al 50% se le dio respuesta, el resto mantienen pausadas las actividades y se vigila que los acuerdos tomados entre afectados y responsables se lleven a cabo; se llevan buenos avances para la liberación, como en la Antigua y Topaltepec, los diálogos se retoman en este semana”, explicó Uber Rueda Hernández, representantes de la zona norte del Gobierno Estatal.



Cabe señalar que los accesos a la comunidad de Francia Vieja se mantienen abiertos a excepción de los pozos, sin embargo, los inconformes esperan que se lleve a cabo una pronta solución, de lo contrario podrían escalar las consecuencias; especulándose la toma del palacio municipal o tramos carreteros como la Alazán-Canoas.