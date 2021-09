La empresa Braskem Idesa (BI), filial de la brasileña Odebrecht, acusada de sobornos en México y en otras partes del mundo, anunció un acuerdo con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el suministro de etano e implementación de una terminal para importación.A través de un comunicado, informó que celebró un acuerdo con nuevos compromisos de volumen y precio para el suministro de etano de Pemex a BI.El acuerdo, sujeto a la aprobación de los Consejos de Administración de ambas partes así como de acreedores de BI, será compatible con la disponibilidad actual y futura de materia prima en el país.En marzo de este año, el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, anunció en conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que la petrolera estatal había alcanzado acuerdo con Braskem para venta de de 30 mil barriles diarios de etano en lugar de los 66 mil barriles comprometido en el contrato suscrito en 2010 y por el cual la filial de Odebrecht pagará el precio internacional del energético.El acuerdo tendrá vigencia, según lo explicado por el funcionario en su momento, de 3 años y a partir de 2024 concluye la obligación de suministro por parte de Pemex, frente a las prórrogas por 15 años adicionales establecidas en el contrato anterior.PEMEX aceptó colaborar para que Braskem-Idesa invierta en una terminal de importación de gas etano que le va a permitir autosuministrarse de materia prima sin cargo al erario público.En su comunicado de este martes, BI sostuvo que el nuevo acuerdo -del cual no proporcionó detalles- le brinda posibilidades de hacer planes de mediano y largo plazo, al tener acceso a diversas fuentes de materia prima que le permitirán producir polietilenos a plena capacidad, para abastecer al mercado local e internacional.También le permitirá la sostenibilidad a largo plazo de su planta ubicada en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz.Braskem Idesa señaló que planea construir una nueva terminal para la importación de etano a escala mundial, con una inversión de aproximadamente 400 millones de dólares que estará ubicada en la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.Este proyecto se asentará en el área del CIIT- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec- y es una de las iniciativas del plan de inversión anunciadas por el Gobierno Federal para el desarrollo del sureste del país y del sector energético.Por ello, se firmó un acuerdo de colaboración con PEMEX, CIIT y la API Coatzacoalcos (Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos).“El nuevo acuerdo -subraya- garantiza las operaciones de BI, brindando certidumbre a sus clientes, acreedores, accionistas y colaboradores, promoviendo el desarrollo de la petroquímica nacional, que es fuente de materias primas esenciales para innumerables cadenas productivas”.Añadió que BI seguirá contribuyendo al desarrollo social y económico de México, como lo ha hecho el Complejo Etileno XXI desde el inicio de sus operaciones en 2016.Braskem Idesa indicó que es el resultado de una inversión de 5.2 mil millones de dólares por parte de Braskem y Grupo Idesa, que ha impactado positivamente en más de 4 mil millones de dólares en la balanza comercial de México y que ha impulsado el desarrollo del sureste del país con la generación de miles de empleos directos e indirectos.Octavio Romero Oropeza, director general de PEMEX, aseguró que el contrato que se tenía con Braskem Idesa para la entrega de gas etano era “muy lesivo” para el Gobierno mexicano y para la empresa.En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Pemex aseguró que tras la revisión preliminar de este contrato "ya quedaron resueltas” las desventajas que el gobierno mexicano tenía.“Este contrato que era muy, muy lesivo para el Gobierno mexicano y para la empresa PEMEX, ya quedó resuelto con este acuerdo preliminar que se firmó con dicha empresa”, dijo.En Palacio Nacional, recordó que este contrato que se firmó con Braskem Idesa fue durante el sexenio de Felipe Calderón, para el suministro de gas etano, en el que se obligaba a Petróleos Mexicanos a entregar 66 mil barriles de etano que la empresa no tenía.“Bueno pues en este caso no teníamos para atender nuestras plantas y ese compromiso quedó resuelto con el nuevo contrato, con el acuerdo que se hizo con esta empresa.Ahora ya no van a ser 66 mil barriles, van a ser 30 mil y solo por tres años a contrapelo del original que nos obligaba a 20 años”.Señaló que en el contrato original también se castigaba a PEMEX con un 200% de penalización si no se entregaban los 66 mil barriles,“Esto también se modificó y actualmente hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado, quiero decirles que si PEMEX no cumplía entregando el etano, se pagaba 200%, pero si ellos no nos recibían etano, nosotros no podíamos cobrar un 30%. Actualmente la pena es equitativa, y bilateral , eso en cuento a volumen”.Señaló que en cuanto el precio que se vendía, “estaba peor la cosa”, pues señaló que se tenía que vender un 30% por debajo del precio internacional “o sea, le estábamos subsidiando a una empresa privada el etano”“Actualmente se le vende al 100% del precio de la referencia internacional, y todolo que tenia que ver con el flete, con la logística, la pagaba Pemex, ahora ellos tienen que pegar el flete, corre por cuenta y cargo de dicha empresa”, agregó.