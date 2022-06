Pendientes de resolver, la mayoría de denuncias laborales en Veracruz: STPSP

Aunque se ha avanzado en el rezago de denuncias laborales, todavía existen alrededor de 18 mil expedientes que no han sido resueltos, señaló la secretaria del Trabajo y Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano.Indicó que la mayor parte fueron interpuestas antes de las dos últimas reformas laborales y son principalmente contra la iniciativa privada."Teníamos alrededor de 21 mil 500 expedientes o asuntos laborales, al día de hoy ya hemos avanzado con el combate en el rezago y estamos hablando de 18 mil expedientes todavía. La mayoría son de la iniciativa privada y algunos del sector público pero no tanto", dijo.García Cayetano insistió en no caer en ofertas falsas de empleo, particularmente a través de redes sociales.Reiteró la campaña del Servicio Nacional de Empleo de Veracruz "Si dice SNE, confiable es", además de reforzar las recomendaciones a través de diversos medios de comunicación, se llevarán a cabo ferias de empleo presenciales."Mucha gente se deja llevar por propuestas con salarios irrisorios. Queremos acercarle a la ciudadanía ofertas confiables de empleo; qué mejor que acreditándonos como gente de la Secretaría".La titular de la STPS indicó que conocieron de casos en donde se ofertaban empleos usando las redes sociales de la Secretaría, buscaban enganchar personas y desaparecían."Mucho antes de la pandemia conocimos de gente que rentaba lugares muy cerca de la Secretaría del Trabajo, ponía las redes sociales de una Secretaría, estaban un día y luego desaparecían", finalizó.