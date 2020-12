Pensar la discapacidad desde la discapacidad en un mundo de capacitados

II Proceso de Socialización y AutoconocimientoEn este segundo apartado se presentarán algunas reflexiones sobre los factores determinantes en el proceso de socialización y autoconocimiento de las personas con discapacidad. En este trabajo solo abordaré 5 esferas: a) familia b) educación c) amigos d) trabajo y e) sexualidad.Resulta determinante para los individuos el papel que jueguen los miembros de la familia en torno a la convivencia, aceptación o rechazo hacia el individuo con discapacidad. En este sentido, remarco la siguiente idea: en primer lugar considero que las primeras personas sorprendidas-afectadas son los padres (mamá y papá). Un hecho hasta cierto punto traumatizante. No es fácil asimilar que tu bebé ha nacido con una discapacidad -cuando esperas al hijo sano y hermoso: normal-. En el momento en que los padres hacen ese reconocimiento-aceptación hacia su hijo, en ese momento se avanza y se inicia la construcción de un entorno familiar favorable a la persona con capacidades diferentes. De lo contrario, el escenario es adverso entre el extrañamiento y el encierro. Importante saber relacionarse y convivir sin hacer énfasis en su condición, evitando la compasión, la sobreprotección y rechazo.Otro de los factores determinantes en el proceso de socialización de las personas con discapacidad es la educación. Ésta se ha convertido en una travesía necesaria e incómoda. Desde la búsqueda de los espacios e instituciones educativas hasta el traslado cotidiano pasando por los distintos grados de aprendizaje. Sumándose la movilidad al interior de las instituciones educativas, es decir la infraestructura no está diseñada para este tipo de personas. Ciertamente debemos reconocer dos cuestiones a favor: una, la existencia de las escuelas de educación especial y dos, la emergencia de un discurso incluyente que ha determinado la aceptación en las escuelas de personas con capacidades diferentes. Cabe mencionar que el proceso de formación educativa va encaminado a lograr independencia, aprendizajes, destrezas y competencias básicas y a fortalecer sus propias capacidades. Definitivo la formación educativa de una persona con discapacidad es un proceso lento y diferenciado. Aquí el reto mayor es para los docentes y los padres.Uno de los aspectos favorables en el crecimiento y formación de las personas con discapacidad es sin duda alguna el desarrollo de relaciones con su entorno y con los demás individuos, es decir las interrelaciones personales con amigos, los encuentros lúdicos y de convivencia social. Cuidado, hay muchos casos en que las conceptualizaciones de los padres hacia la discapacidad del individuo provoca una situación de aislamiento y encierro, esto es dañino para el crecimiento y aceptación de la persona. Y, por ende, la presencia de amigos va a coadyuvar al proceso de socialización e integración social. Cabe señalar que en este tipo de socialización hay un momento de sorpresa y admiración por parte de la otredad, pero conforme se va desarrollando la interacción esta va desapareciendo favoreciendo la integración social de la persona con discapacidad.Una de las cuestiones de mayor dificultad para una persona con discapacidad es la inserción al mercado laboral. Si la educación es una travesía incómoda, la búsqueda y obtención de un espacio laboral es una tarea complicada y desesperante –tanto para la familia como para la persona-. Se presentan tres situaciones: una, demostrar que una persona con discapacidad es capaz de realizar labores y obtener un empleo. Lo más complicado no es la demostración, sino lograr tener la oportunidad de demostrarlo. La otredad no concibe que una persona con esas características tenga potencial para la competencia laboral; dos, el descubrimiento de las capacidades de la persona con discapacidad, su propia capacitación pensando en su inclusión al ámbito laboral; y tres, el rompimiento con la visión de sobreprotección-lastima de algunos padres y personas cercanas hacia los hijos con discapacidad. Esto es un impedimento para crecimiento e independencia de la propia persona con discapacidad.Uno de los aspectos de mayor delicadeza para la persona con discapacidad es su sexualidad. La persona con discapacidad es un ser humano, está vivo, tiene emociones y sentimientos, ríe y llora, ama y odia. Es el descubrir su sexualidad un momento de confrontación personal y social, primero porque es parte del autoreconocimiento: “soy así y tengo estas cualidades y condiciones”; segundo por qué es el momento en que la otredad hace evidente las diferencias. Casi siempre el descubrimiento y el ejercicio de la sexualidad va inmersa en el proceso de búsqueda de pareja e involucramiento de los sentimientos, es en este sentido cuando la persona con discapacidad se encuentra con barreras y rechazos producto de los estereotipos sociales resaltando los binomios de belleza-fealdad, normal-anormal, sentimiento-imagen física, etc.