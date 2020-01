Pension para adultos mayores y becas serán derecho por ley, reitera AMLO

En su primera visita a Veracruz este año que inicia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que envió una iniciativa de ley al Poder Legislativo para que sea un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, para discapacitados y para recibir una beca para estudiar. “Van a ser derechos constitucionales”, dijo.



Y es que a decir del Presiente de la República, antes era una mala práctica hablar de derechos en el periodo neoliberal, pero ahora habrá presupuesto suficiente para que se haga una realidad aplicar la justicia.



Fue a finales de noviembre pasado que el Ejectivo envió a la Cámara de Diputados la iniativa para reformar el Artículo 4 constitucional que contempla además de garantizar las pensiones y becas, un sistema de salud para aquellos sin seguridad social.



“8 millones de adultos mayores ya reciben este apoyo que pasó de mil 160 a 2 mil 550 y este año se hará otro aumento. Poquito porque es bendito pero va a aumentar”, dijo López Obrador este día.



De igual modo, dijo que un millón de discapacitados recibirán su apoyo y habrá apoyo de becas para preescolar, primaria y secundaria.



Para el nivel medio superior también se otorgarán becas y para universitarios de escasos recursos; de igual modo se les otorgarán 2 mil 400 pesos mensuales de beca, además de su educación gratuita.



Recordó que de los jóvenes que no estudian ni tienen empleo, se contrataron a 900 mil, quienes reciben 3 mil 600 pesos mensuales, trabajando de aprendices.



“Queremos jalar a los jóvenes porque si les damos la espalda llegan otros y se los llevan a las bandas y delincuencia, es un millón de veces mejor tenerlos trabajando y estudiando que tenerlos en las calles”, acotó al señalar que aveces los jóvenes no cumplen 18 años y ya cometen delitos.



“Las cárceles están llenas de jóvenes, porque no les importaban en los pasados gobiernos”, aceptó el Ejecutivo federal.



Durante su visita a Veracruz, el Presidente de la República adelantó que en breve regresará a visitar otros municipios del Estado, aunque dijo que no puede visitar todos los lugares donde se le requiere, porque está atendiendo el tema de seguridad.



Reconoció que la violencia tema muy grave en el país, por lo que se realizan las mesas de seguridad todos los días, para tomar las medidas correspondientes.



“Se necesita seguir adelante y luchando para transformar a Mexico, y los responsables de los programas se deben aplicar y la sociedad participar para aprovechar la oportunidad”.



En este punto, recordó que esta es la primera vez que triunfa un movimiento popular del pueblo y para los más pobres, por lo que la ciudadanía debe aprovecharlo.



“Es la primera vez que esto sucedes después de la Revolución Mexicana, por eso tenemos que aprovécharlo y aprovechar el tiempo”, finalizó el presidente de la república con respecto a este tema.