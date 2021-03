Pensionado expone que no puede agendar revista de supervivencia ante el IPE

Estimados señores.



Acudo a ustedes a fin de hacer de su conocimiento el siguiente problema: Por su conducto nos enteramos de que el Instituto de Pensiones del Estado, efectuará la revista de supervivencia en los próximos días y para ello publicó en su página ocho números telefónicos a los que hay que hablar, para que se agende la videollamada correspondiente.



El caso es que, desde el lunes primero de este mes, a diario, he estado marcando todos los números telefónicos publicados, sin resultado alguno, pues una operadora, invariablemente, contesta que el número "está ocupado", por lo que resulta imposible obtener comunicación alguna, ya que, por otro lado, aunque el conmutador del IPE contesta, ninguna de las extensiones ofrecidas lo hace, por lo cual, de continuar esa situación, el plazo ofrecido se agotará, los que radicamos lejos de la ciudad de Xalapa no podremos hacer el trámite respectivo vía telefónica y nos veremos obligados a trasladarnos a la capital y a gastar lo que no tenemos.



La súplica es que, al no tener otro recurso, publiquen esta situación y ojalá el IPE subsane esa deficiencia a la mayor brevedad, para evitarnos problemas a los adultos mayores, máxime que tenemos en contra, también, el problema de la pandemia.



Agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.



Marcos L. Torres Namorado