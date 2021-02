Pensionados afirman que IPE no venderá predio de la Estancia Garnica

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no venderá a la iniciativa privada el predio de la Estancia Garnica, refirió la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa.



Lo anterior, lo hizo saber la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) Daniela Guadalupe Griego Ceballos a diez agrupaciones de jubilados tras una reunión efectuada en el ente de compensaciones.



“Lo que sí le hicimos muy patente es que como Garnica está en un espacio de alta plusvalía, en un espacio muy comercial entre Plaza Américas y Plaza Ánimas, enfrente de SAMS y Office Depot, COPIPEV comunicó la inquietud de que la totalidad de Garnica fuese para el IPE y no cayéramos en la tentación de vender un pedacito para tener dinero y poder rehabilitar”.



A lo que la Directora Griego les aclaró que la situación “por ahí no va”, y que todo el espacio de Garnica continuará para el Instituto de Pensiones.



Esto, luego que los pensionados expresaron su preocupación por que la Estancia Garnica fuera vendida a cadenas comerciales, dada su ubicación preferencial en una zona de alta plusvalía.



“Nos dijeron que en el próximo Consejo Directivo se va a tratar la recuperación de Garnica y para lo que son necesarios recursos que no estaban contemplados en el presupuesto, pero esto requiere la aprobación del Consejo Directivo”.



Cabe recordar que la Estancia Garnica fue entregada en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública para operar como una base de operaciones de la Policía Estatal, la Marina y otras fuerzas.