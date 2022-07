Pensionados deberán entregar Constancia Fiscal antes del 2023: IPE

A pesar de que en días pasados Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que no se ha solicitado a los trabajadores la Constancia de Situación Fiscal, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) comunicó a la derechohabiencia pensionista, que dicha constancia debe ser entregada antes del mes de enero del próximo año, según las disposiciones federales emitidas por el SAT.Aclaró que el pase de Revista de Supervivencia, cuya segunda etapa inicia el próximo 15 de agosto, es un proceso ajeno a la actualización de datos fiscales requeridos por el SAT a toda la base contribuyente del país, por lo que no existe ninguna situación condicionante entre ambos procesos.Por lo que la presentación de la Constancia de Situación Fiscal no es requisito para la acreditación de la supervivencia de los pensionados, sin embargo, “sí debe ser presentada al IPE antes del mes de enero de 2023, según las disposiciones federales emitidas por el SAT”.Por ello, la presentación o envío de la Constancia de Situación Fiscal no sustituye la constancia de acreditación de la Revista de Supervivencia, por lo que el pensionista deberá cumplir con ambos requerimientos, según los tiempos para cada trámite.“La solicitud de la Constancia de Situación Fiscal vinculada a la acreditación de Revista de Supervivencia, tiene la finalidad de ofrecer una opción que facilite al pensionista su entrega en cualquiera de los módulos fijos e itinerantes ubicados en las diferentes sedes del estado”, dice el IPE.