Pensionados exhortan a diputados a no recortar subsidio al IPE

Aplicar un recorte presupuestal al subsidio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), sería un golpe terrible para el organismo pensionario, indicó el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza.



"Si lo aplican, también sería un golpe a la administración de Daniela Griego, titular del Instituto, que está haciendo bien las cosas", expresó el también integrante del Frente Estatal en Defensa del IPE.



Destacó que tuvieron conocimiento de que el recorte al monto que ejercería en el 2020 el Instituto, sería de un poco más de 300 millones de pesos; sin embargo, al paso de los días han conocido que éste podría ser aún mucho mayor.



El profesor pensionado destacó que si de por sí las finanzas del Instituto son complicadas, no otorgarle recursos al menos como los que ejercieron en el 2019 sería no sólo una pena, sino un problema muy difícil para éste.



Por ello, dijo que los pensionados no sólo piden, sino exigen a los diputados locales que el próximo viernes aprueben un monto adecuado para el IPE o al menos que les autoricen lo que se ejerció en este 2019 que está por concluir, aunque lo ideal sería un aumento.