Pensionados urgen a Fiscalía castigar a responsables de represión sufrida en 2015

Agremiados a la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para recordar la agresión sufrida en diciembre de 2015 cuando reclamaban el pago de sus pensiones al gobierno interino de Flavino Ríos Alvarado, luego de la renuncia al cargo de Javier Duarte de Ochoa."Hoy nos venimos a manifestar un año más en exigencia de justicia porque el 23 de diciembre de 2015 sufrimos un agravio muy fuerte por parte de la fuerza de Seguridad Pública, cuando nos manifestábamos exigiendo, como muchas veces en el 2015, el pago de nuestras pensiones y nuestro aguinaldo", indicó Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la COPIPEV.La protesta sirvió además para exigir justicia por estos hechos y que la Fiscalía General del Estado (FGE) dé celeridad a las investigaciones y castigue a los responsables de la violación a sus derechos."Que la FGE dé agilidad y celeridad a dos expedientes que hay, uno del 2016 que se abrió por hechos públicos por la agresión y que está en trámite y otro expediente que se abrió en el 2019 y que ni siquiera ha pasado a ser una carpeta de investigación", afirmó.Martínez Amilpa criticó que ya van seis años de aquellos sucesos ocurridos en pleno centro de Xalapa, cuando equipos antimotines los desalojaron a la fuerza mientras bloqueaban la calle Enríquez en exigencia del pago y no se han castigado a los responsables."Estamos exigiendo justicia porque no se finca responsabilidad, porque no hay una verdad de los hechos, reconocida por las autoridades y mucho menos hay reparación del daño", aseveró en entrevista.Acompañada por otros de los pensionados agredidos por los elementos policiacos, en ese entonces bajo el mando del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, enumeró que acudieron agremiados de Tantoyuca, Coatepec, la Capital y otras regiones del Estado.Por su parte, Mirta Peña, maestra jubilada tras 31 años de servicio, quien vivió el episodio de agresión junto con otros compañeros, expresó que son seis años sin justicia, pese a la disculpa pública ofrecida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien pidió a la instancia ministerial proceder contra los agresores."Esperaríamos que nuestro expediente no quede guardado en el olvido, la FGE tiene los datos, los nombres y apellidos porque la recomendación así la CNDH los hizo llegar. Seis años donde nadie, ni siquiera para una audiencia o diligencia, ha pisado (un juzgado). Hay fotografías, hay videos, hay testimonios de los mismos medios de comunicación", recordó.Expuso que los policías decidieron reprimirlos como si fuera "peligrosísimos profesores" y trabajadores de limpia pública, que pedían que les pagarán lo que estaba pactado en sus acuerdos de jubilación: la pensión y el aguinaldo."No pedíamos nada más que un efectivo derecho a una pensión digna y una vida tranquila, ése era nuestro delito y por eso nos mandaron tanta agresión, no la olvidamos, sí perdonamos", precisó.Peña mencionó que en una democracia debe funcionar la procuración de justicia y garantizarse el Estado de Derecho, porque México "no es un Estado de facto o un Estado de gorilas (...) Nosotros no queremos dar un testimonio de sólo resiliencia, sí somos resilientes pero no somos tarugos, tenemos una memoria colectiva".