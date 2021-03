Pensiones a adultos mayores se entregarán a los 65 años, aumentarán monto: AMLO

A unos días del inicio del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la pensión universal de adultos mayores se entregará a partir de los 65 años y no a los 68 años como ocurre ahora, y se incrementará gradualmente hasta llegar al doble, es decir, a los 6 mil pesos bimestrales en 2024.



Al encabezar la ceremonia del 215 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el titular del Ejecutivo federal señaló que este incremento a esta pensión iniciará en julio.



Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el mandatario federal anunció que este plan contempla también la actualización de las Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme a la inflación anual y el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere en el transcurso del tiempo “todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.



“Se argumenta por parte de sectores productivos y del mismo gobierno que si se decidiera la desaparición de la UMA y se regresará a la base del salario mínimo no se incrementaría más allá de la inflación por el peso que significa el pago de las pensiones



“En razón de lo anterior de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y buscando mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión:



A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena.



B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble del inicio del 2024.



C. Este plan iniciará desde julio del presente año con un incremento de 15%, en enero de 2022, 2023 y 2024 el aumento será el 20% anual más inflación, hasta llegar a 6000 pesos bimestrales”.



El presidente López Obrador señaló que esta decisión representa incrementar el presupuesto anual para adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022; a 300 mil millones de pesos en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024.



Indicó que de esta manera se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores y señaló que estos recursos saldrán del presupuesto público sin aumentar la deuda, ni los impuestos y sin gasolinazos



“Es básicamente lo obtenido por el ahorro de la austeridad republicana juarista pues se seguirá aplicando el criterio de que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre y que la corrupción deberá de ser desterrada por completo”.



Se actualizará UMA



El presidente López Obrador anunció que este plan también contempla la actualización de las UMA conforme a la inflación anual y el incremento continuo del salario mínimo hasta que recupere en el transcurso del tiempo “todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.



“Por una de esas coincidencias de la vida el natalicio de nuestro benemérito ha coincidido tradicionalmente con el equinoccio de primavera, un día en que la oscuridad y la luz tienen la misma duración, las plantas florecen y la vida en la tierra brota con nuevas energías



“Y no por coincidencia, sino por una lucha tenaz del pueblo de México neoliberal, tras una noche liberal de cuatro décadas nuestro país vive hoy una primavera política y social en la que establecemos libertades, barremos la inmundicia de la corrupción y recuperamos la prioridad del Estado mexicano que nunca debió perderse, la de atender en primer lugar a los más desamparados, a los más oprimidos, a los que han sufrido desde siempre las mayores injusticias y los peores atropellos, entre esas personas están nuestros adultos mayores, los que nos dieron educación, principios, ejemplo, identidad e historia, y a los que decisiones injustas dejaron en el abandono y la intemperie.



“Están también nuestros jóvenes a los que un proyecto depredador y corrupto Dejó sin lugar en el mundo, y están también nuestros pueblos originarios, víctimas de una labor de conquista, saqueo, destrucción y opresión iniciada hace cinco siglos y continuada”, aseveró.