Pentatletas en Coatepec, sin apoyo del Gobierno estatal ni municipal

El Primer Comandante del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario en Veracruz, Roberto Salas León, lamentó que esa agrupación no obtiene ningún tipo de apoyo de los gobiernos actuales, por lo que todas las actividades son gracias a la voluntad de los niños y jóvenes y algunas instituciones como la Universidad Veracruzana que suele prestarles algunas instalaciones.



Y es que admitió que el Pentatlón ha crecido y cada vez más jóvenes son parte de él, pues, aunque se ha solicitado el apoyo del Gobierno del Estado actual, no se ha recibido respuesta, por ello destacó que la institución “camina con la voluntad de los jóvenes”.



“Ha subido de manera voluntaria (número de jóvenes) porque no hemos tenido una gran respuesta de los gobiernos que hoy en día tenemos, se nos ha dificultado mucho caminar de la mano con el Gobierno, pero como institución somos muy respetuosos y con gobierno y sin gobierno el Pentatlón tiene que caminar con la voluntad de los jóvenes”, dijo.



Asimismo, señaló que el Gobierno municipal de Coatepec no ha otorgado respaldo a los 70 jóvenes integrados al Pentatlón en ese municipio, a pesar de que se han ganado primeros lugares en algunas disciplinas.



“En Coatepec nunca hemos recibido ningún apoyo, aunque se han solicitado, salidas como a Torreón, aunque los pentatletas de Coatepec quedaron en primer lugar nunca se ha obtenido un apoyo a pesar de que se ha solicitado, les tuvimos que dar de comer con los de Xalapa, en varios lugares no se han obtenido como requerimos”, sostuvo.



Finalmente destacó que hay agrupaciones en 33 municipios, desde Cerro Azul, Tuxpan, Tempoal, Poza Rica, Papantla, Agua Dulce y muchos más y en pocos se obtiene ayuda.