Pequeñas agroindustrias tendrán dificultades para pagar 20% de incremento salarial

Aun cuando el ingreso de los trabajadores agrícolas y del campo no depende del salario mínimo, las empresas agroindustriales, sobre todo las pequeñas, van a sufrir porque tendrán que pagar el 20% de incremento a aquellos que perciben salarios mínimos, aseguró Martha Macedo Macedo, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en el Estado de Veracruz.



En entrevista, la dirigente campesina señaló que la pequeña agroindustria es la que se verá afectada por esta situación, porque a partir del 1° de enero del 2020 deberá pagar los 123.22 pesos diarios, por lo que para no verse tan afectada tendrá que incrementar los costos de producción para sobrevivir.



Admitió que los trabajadores agrícolas difícilmente se les paga el salario mínimo, porque la gran mayoría de ellos no están en los supuestos de la Ley Federal del Trabajo y no son considerados en los beneficios que ésta les otorga a todos los trabajadores mexicanos, añadió.



Por tal motivo, indicó que como organización nacional de trabajadores agrícolas se está pugnando porque este sector sea tomado en cuenta y reciba los apoyos que los gobiernos federal, estatales y municipales otorgan, a través de sus programas sociales y no queden desprotegidos.



Finalmente, dio a conocer que gracias al trabajo organizativo que se ha venido desarrollando en todo el país, se ha logrado aterrizar programas que impulsen el desarrollo del agro mexicano en todos sus aspectos.