Percance aéreo no detiene labor del Secretario de Gobierno

Tras el desplome del helicóptero de la Marina Armada de México (SEMAR), donde viajaba el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el mismo funcionario informó que fueron lesiones menores y que continúa con su actividad para evaluar los daños por el paso del huracán Grace por Veracruz.



En sus redes sociales, el encargado de la gobernabilidad agradeció las muestras de apoyo de funcionarios estatales, así como compañeros del gabinete tras el desplome de la aeronave.



En ese sentido, Cisneros Burgos dejó en claro que derivado de este accidente no se registran muertes y aseguró que a pesar de las lesiones menores, continuará con su actividad.



“Agradezco las muestras de solidaridad luego del percance del helicóptero de Marina en el que realizaba sobrevuelo de reconocimiento en zonas afectadas por el huracán Grace. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Seguimos ayudando, aun con lesiones menores”, expuso.



Fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien confirmó el percance que tuvo la aeronave de la SEMAR, donde viajaba el Secretario de Gobierno, así como seis personas más, donde no se registraron pérdidas humanas.