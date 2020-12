Pérdidas dejó apagón por “norte” a comerciantes de Soledad de Doblado

Comerciantes de Soledad de Doblado se quejan porque pasaron 2 días sin energía eléctrica y apenas este 26 de diciembre les fue restablecido el servicio, dejándolos sin “noche buena” y pérdidas económicas.



Durante la mañana del 24 se quedaron sin luz por las afectaciones del viento del norte y su actividad comercial fue nula, a pesar de los reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el servicio se restableció hasta 48 horas después.



"Hubo afectación en toda la red de energía eléctrica de todo nuestro municipio trajo consigo graves problemas en la economía local, el pequeño comercio se vio afectado al grado de no laboral", señaló Goyita García, comerciante de Soledad de Doblado.



Esta situación generó que no hubiera servicio de agua potable.



Al no haber producción local, algunos alimentos tuvieron que ser trasladados desde el puerto de Veracruz.



La tortilla y el pan elevaron su costo "el incremento a la tortilla, los comerciantes la ofrecieron de 25 a 30 pesos el kilo porque según ellos la traían de otros lados", indicó.



Todo el comercio y habitantes padecieron la falta de energía, fue hasta este sábado alrededor de las 10 de la mañana que regresó el servicio.