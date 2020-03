Pérdidas por paro nacional de mujeres rebasaron lo estimado por CONCANACO

El presidente nacional de la CONCANACO, José Manuel López Campos, mencionó que durante el paro nacional de mujeres se registraron pérdidas económicas por el orden de 30 mil millones de pesos.



El empresario dijo que inicialmente tenían prevista una afectación de 25 mil millones pero como algunos negocios no pudieron trabajar al no contar con suficiente personal masculino, optaron por cerrar.



"Los números lo que nos pueden indicar es la altísima participación de la mujer en las sectores productivos (...) Calculamos, inicialmente, que sería una afectación de 26 mil millones de pesos por el día que no se trabajaría. Esta cantidad fue rebasada en un 15 por ciento porque algunos negocios no tenían el suficiente número de personal masculino para trabajar y optaron por cerrar (...) Fueron alrededor de 30 mil millones de pesos en comercio, servicios y turismo", dijo.



El empresario celebró la participación de las mujeres en este paro, mismo que consideró necesario para visibilizar la violencia contra las mujeres.



"Va a formar un antes y después de esta fecha porque por primera vez, de manera simultánea en todo país, hubo unidad de las mujeres y esperamos eso marque una diferencia respecto a la violencia de género", agregó.



Aclaró que no se registraron despidos ni afectaciones laborales a las mujeres que decidieron voluntariamente sumarse al paro.



Mientras que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el 95 por ciento de las empresas afiliadas a la CANACO brindaron facilidades a sus trabajadoras para sumarse al paro nacional realizado el pasado 9 de marzo.



Al respecto, José Antonio Mendoza García, presidente de la CANACO en la conurbación, señaló que fueron más de 2 mil negocios los que se sumaron a este paro.



Aclaró que por parte de las empresas afiliadas a la CANACO no hubo repercusiones a sus trabajadoras.



Mencionó que todavía se encuentran realizando la sumatoria para conocer el monto económico que dejó de percibirse al no trabajar las mujeres.