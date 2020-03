Perdieron 25 mil hectáreas de cítricos y maíz por sequía, en Papantla; claman ayuda

La sequía en grado severo y extremo afectó cerca de 25 mil hectáreas de cítricos y maíz en la zona rural de Papantla, alertó el agente municipal de la congregación Adolfo Ruiz Cortines, Francisco Sereno Reyes.



Por lo anterior, él y al menos unos 50 agricultores de aquel municipio solicitaron audiencia con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, razón por la cual se instalaron en la fachada de la dependencia sin cerrar los accesos, este martes.



"Aquí los compañeros han recalcado las peticiones y venimos por el Seguro Catastrófico, (...) necesitamos que nos atienda el Secretario, porque nosotros hemos tenido dos reuniones en Papantla, una en Agua Dulce (municipio de Papantla) y no hemos tenido la visita de ellos, ni la amabilidad de estar con nosotros", dijo.



Explicó que las familias de la zona rural sobreviven con lo poco cosechado de plátano, chile piquín, cítricos y maíz. "Hemos tenido una sequía desgraciadamente severa", dijo.



Sereno Reyes detalló que esto afecta a por lo menos 40 mil familias, agrupadas en 180 organizaciones productivas.



Reprochó que personal de la SEDARPA realizaron la inspección ocular en Papantla no al inicio de la sequía, sino una vez descargadas las primeras lluvias del 2019.



El Agente Municipal enfatizó que debido a la falta de pago del Seguro Catastrófico les impide iniciar con la siembra del ciclo 2020, y esto implica fumigar, limpiar y preparar el terreno.



Lo anterior, dijo, implica un gasto de entre 6 mil a 7 mil pesos, "y la verdad no han volteado a ver a Papantla".



"Queremos antes la respuesta, el campo no se detiene, el campo es de todos los días, todos los días nos levantamos a trabajar", dijo.