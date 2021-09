Perdimos mucho sin los Tiburones Rojos, lamenta Secretaría de Turismo

Para la Secretaría de Turismo del Estado, la desaparición del equipo de fútbol profesional "Tiburones Rojos del Veracruz" representó una pérdida económica para el turismo deportivo del Estado, sin embargo, permitió desarrollar actividades de deportes no tradicionales en la entidad.



De acuerdo con el director general de turismo deportivo de la Secretaría de Turismo, Marco Antonio Virgen Martínez, la afición dejaba una buena derrama dentro del sector turístico, pero se busca promover diferentes eventos que dejen una derrama económica en la entidad.



Este jueves, la Secretaría de Turismo anunció el “Xtraining Camp” que se realizará este 4 y 5 de septiembre y al que asistirán jugadores de futbol americano de la NFL de Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, con este evento se reanudará el turismo deportivo en la entidad con deportes no tradicionales con las medidas sanitarias de la pandemia.



“Nosotros hemos tenido una política de impulsar el deporte no tradicional; hemos tomado en cuenta una situación positiva que le llamamos, a pesar de muchas cosas (…), la pérdida de los Tiburones Rojos del Veracruz trajo muchísimas porque la gente toda era ‘tiborona’”, añadió.



Precisó que los eventos deportivos representan el 25 por ciento de los ingresos del sector, sin embargo, dicha cifra también resultó afectada por la pandemia.



El funcionario indicó que desde el 2019 la dependencia ha tratado de impulsar el deporte no tradicional, que en ese año permitió realizar tres eventos por semana.



Precisó que antes de la pandemia en el Estado había competencias de ciclistas, maratones, medio maratones, competencias de aguas abiertas y de rapel, que ahora se tratarán de retomar bajo la llamada nueva normalidad.



"Todos esos deportes nos tradicionales nos atrajo mucha gente. En 2019 tuvimos más de 12 mil asistentes que dejaban una derrama económica de 4 millones de pesos".



Durante la conferencia se señaló que Xalapa es cuna del futbol americano y durante el evento “Xtraining Camp” los participantes tendrán la oportunidad de estar con jugadores profesionales de este deporte.