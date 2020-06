Perdió casi todos sus bienes en incendio; pide que le donen enseres domésticos

El pasado 5 de junio, un incendio consumió la vivienda donde desde hace 8 años habitaba la señora Cecy junto a su familia, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz,



El incendio ocurrió en una cuartería ubicada en el número 938 de la calle Juan Soto, entre Pino Suárez y Revillagigedo, que fue originado por una sobrecarga de voltaje en uno de los contactos de la vivienda. Al final, perdió todos sus bienes materiales.



Tras este terrible accidente, la señora Cecilia, su hija y sus dos nietos han recibido ayuda por parte de vecinos y amigos, quienes les han donado enseres domésticos y comida, ya que sólo pudieron salvar una estufa, un poco de ropa y una litera.



"Estábamos dormidos, salí de la recámara, iba hacía el baño y al abrir la puerta vi la sala en llamas. No podíamos abrir la puerta, fue horrible. Afortunadamente, los vecinos nos ayudaron, logramos abrir la puerta y salir. Un joven se subió a la azotea y rompió una tubería de agua para sofocar un poco las llamas y evitar que se propagaran a los otros departamentos", relató la señora.



Por ello, la mujer ha solicitado apoyo a la población con donación de enseres domésticos que ya no utilicen para poco a poco poder recuperar su patrimonio.



También pide apoyo para encontrar un nuevo lugar donde rentar cerca de esta zona, ya que desde el incendio se le ha pedido buscar otro lugar donde vivir, pese a que se comprobó mediante un perito que el incendio no fue provocado.