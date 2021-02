Perece menor al caerle pedazo de concreto en la cabeza, en Veracruz Puerto

Un menor de 4 años de edad perdió la vida al caerle encima un pilar de concreto en mal estado, mientras jugaba en el patio de su vivienda, en la localidad de Santa Fe, en el municipio de Veracruz. Al arribo de las autoridades ministeriales, los familiares ya tenían el cuerpo en un féretro y era velado.



Esto se dio la tarde-noche de este jueves, en la vivienda ubicada en la calle de Carlos Pellicer y Gabilondo Soler de la colonia Delfino Victoria, por los tanques de esta localidad. Ahí estaba jugando Jesús M. R. S. de 4 años de edad, junto con otros menores de edad.



Al parecer el pilar de concreto estaba deteriorado pero los menores no advirtieron el peligro. En eso, un pedazo se desprendió y golpeó al niño de 4 años de edad. El infante quedó tirado en el patio, a donde sus familiares corrieron para auxiliarlo.



A la casa acudió un médico particular que revisó al niño que estaba inconsciente. Lamentablemente confirmó que el infante ya no presentaba signos vitales, al parecer debido a un traumatismo craneoencefálico severo.



Cabe mencionar que al arribo de las autoridades ministeriales, los familiares ya tenían el cuerpo en un féretro y era velado, por lo que indicaron los agentes que tenían que llevarse el cuerpo pues la muerte fue por un accidente y no de causas naturales, dando entrada a una carpeta de investigación.



El cuerpo lo identificó su madre, Ana Caren S. R., la cual comparecería ante la Fiscalía para reclamar el cuerpo de su hijo.



Mientras tanto, el sitio del accidente fue acordonado y asegurado para la indagatorias del caso.