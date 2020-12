Peregrinos llegan a la Basílica Menor en Xalapa con acceso controlado

Respetando los protocolos sanitarios en los accesos a la Basílica Menor de El Dique en Xalapa, empezaron a llegar peregrinaciones al recinto este domingo.



De acuerdo con el padre César Romero Galán, rector de la Basílica, las pocas peregrinaciones que han llegado a comparación del año pasado, sólo permanecen por unos minutos y se retiran.



Se les permitirá entrar al templo hasta el día 10 de diciembre, para después restringir su acceso.



"Hasta el día de hoy estará abierta la Basílica para recibir a la gente, a partir del día de mañana lunes, hasta el día 13, va a estar cerrada la Basílica para la participación de la gente".



Para las peregrinaciones y los feligreses, la iglesia permanecerá cerrada del 10 de diciembre por la noche hasta el día 13, y las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, se podrán seguir a través de las redes sociales de la arquidiócesis de Xalapa y algunos medios de comunicación.



Los creyentes que asistan, solo podrán llegar al inicio de las escalinatas del recinto católico, y Protección Civil Municipal y Estatal, Tránsito del Estado y Seguridad Pública, coordinarán la afluencia que se pudiera originar.



"Han venido pocas peregrinaciones, muchos vienen solos, vienen en grupos pequeños; algunos han tomado la modalidad de caravanas, se les recibe, se les bendice y no se bajan. Hasta el día 10 de les va a permitir".



El encargado de la Basílica, comentó que la población si acató las disposiciones de las autoridades religiosas y de gobierno, respecto a evitar salir de sus casas, localidades y municipios por la situación que impera debido a la pandemia COVID-19.



"No hemos tenido peregrinaciones de las parroquias, y los que han venido, llegan en caravana. No tenemos un conteo exacto, pero cada año llegan un promedio de 2 mil peregrinaciones, y 400 y 500 mil personas, este año disminuyó mucho".



Además, informó que la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenían contemplado colocar en las escalinatas de la Basílica, ya no se realizará, pues se evitará que los feligreses se queden en dichas instalaciones.