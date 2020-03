Periodista de Poza Rica acusa mala atención de Fiscalía tras agresión

La directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, Mireya Ulloa Valencia, denunció la agresión con cuchillo que sufrío en días pasados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), no obstante, acusó una mala atención.



Según informó la comunicadora, acudió a las instalaciones de la FGE ubicadas en la calle 22 de la colonia Cazones, para una prueba psicológica que indicó el área de Servicios Periciales.



Esto para la comunicóloga, egresada de la Universidad del Golfo de México (UGM), es incomprensible ya que tras la agresión que recibió de un hombre desconocido, tiene heridas por arma punzocortante en brazo y cintura que dejaron rastros de sangre en su domicilio, donde ocurrieron los hechos del pasado miércoles.



Afirmó que la profesionista que realiza las pruebas psicológicas, Irene Pérez, se negó a atenderla.



“Le dije que me dieron la carpeta de averiguación, me dijeron que con eso me atenderían que ya le habían informado a su jefa y ella se negó, me trató muy mal y es mujer”.



Por esto, cuestionó el servicio que proporcionaron al menos en su caso, lo cual dejaría en duda la función de los servidores públicos de la FGE, ya que pese a recibir un ataque contra su integridad resultó en el juicio del fiscal en turno que la periodista necesita pruebas psicológicas.