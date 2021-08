Periodista Jacinto Romero había sido amenazado, confirma familia

Germán Romero González, hijo del reportero Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado a balazos este jueves, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García para que se haga justicia.



Refirió que lamentablemente, el crimen ocurrió en un Estado donde se ha asesinado a muchos periodistas.



El joven confirmó que su padre había recibido amenazas, aunque no sabe de quién, pues Jacinto era hermético con su familia en este aspecto, aunque a través de sus redes sociales daba cuenta de esas situaciones.



"No puede quedar impune su caso, no puede ser uno más de esos que se hablan en la redes sociales, que solamente se les da el carpetazo, nada más, yo hoy, su hijo, estoy pidiendo justicia tanto al Gobierno del Estado como a la Presidencia de la República", dijo el joven.



Pidió el respaldo no sólo por el caso de su padre, sino también por el de todos los periodistas que día a día arriesgan sus vidas.



Señaló que todos saben que Jacinto no estaba metido en problemas, porque era un luchador social.



Pidió a quienes conocieron a su papá que hagan una oración por él y lo recuerden como era: una persona que ayudaba a personas y hoy precisamente se había desviado de su camino porque le iba a entregar ayuda a alguien.



Jacinto Romero Flores falleció este 19 de agosto tras recibir varios disparos cuando circulaba por la localidad de Potrerillo Pueblo. El reportero radiofónico recientemente había cumplido 61 años.