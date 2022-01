Periodistas de Xalapa piden justicia para colegas asesinados en Veracruz y el país

Profesionales de la comunicación de Xalapa realizaron una manifestación para exigir un alto a la impunidad y exigir justicia para los periodistas Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa y el fotoperiodista Margarito Martínez, asesinados en el Puerto de Veracruz y Tijuana, Baja California, en lo que va del 2021.Con cartulinas en las que hacían la petición a las autoridades, además de velas y flores que colocaron en la explanada de la plaza Lerdo; Ana Laura Pérez Mendoza, extitular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), señaló que ya son 28 los reporteros asesinados en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según documentó la organización Artículo 19.Acompañada por otros colegas de la Capital, expuso además que Veracruz es el peor lugar del país para ejercer la profesión, pues desde el 2011, 26 compañeros han sido privados de su vida; mientras que del año 2000 a la fecha, han perdido la vida 148 en todo México, 136 hombres y 12 mujeres.Señaló además que en la plataforma Change.org hay aproximadamente 20 mil firmas de apoyo para proteger a los comunicadores en su día a día, ante el riesgo que representa llevar a cabo su labor.Pérez Mendoza recordó que esta protesta se llevó a cabo en otras ciudades de la Entidad como Veracruz puerto, Orizaba, Acayucan, Córdoba, Minatitlán; sin embargo, en Poza Rica y Papantla, los periodistas que trabajan en esa zona no se sintieron suficientemente seguros para hacerlo también.En su intervención, leyó el comunicado de prensa que se expuso en todo el Estado y que es dirigido a López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez; a las Fiscalías Generales del Estado (FGE) y de la República (FGR), a los organismos defensores de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a la CEAPP y a la sociedad en general."Vemos con rabia e indignación que los asesinatos de los periodistas siguen en la impunidad, matar a un periodista en México es como matar a nadie, lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías para que sepamos por qué matan a periodistas y haya justicia, la cifra va en aumento", lamentó.Ana Laura Pérez Mendoza acusó que la presencia del crimen organizado coludido con las autoridades gubernamentales ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer la labor periodística."Han amenazado, desparecido y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades", afirmó la extitular de la CEAPP al reiterar que no se mata la verdad asesinando a los comunicadores.