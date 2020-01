Permanece acéfala Delegación de la SEV en distrito de Coatepec

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, informó que se desconoce quién será el nuevo titular de la Delegación de la Secretaría de Educación (SEV) en ese distrito, luego de la salida de Mercedes Sánchez López.



El Edil encargado de la Comisión de Educación confirmó que en el mes de diciembre, la entonces encargada de la dependencia había informado su renuncia debido a temas internos de la Secretaría, sin embargo, hasta el momento se desconoce quién ocupará el cargo.



“Platiqué con la anterior delegada a finales de diciembre, en efecto su salida era inminente por temas internos de la Secretaría. Veníamos trabajando de la mano con ella, con mucha disposición. Hasta este momento, no han designado a nadie, pero esperamos que trabajemos bien con quien designe el Secretario (para) tener una coordinación tan efectiva como hasta este momento”, detalló.



Confió en que exista coordinación con quien será el nuevo Delegado, pues consideró que se trata de un encargo importante en la región.



“Hasta este momento nada (de información). Me pondré en contacto con la Delegación porque sabía que estaban en cambios de oficina y me imagino que se están dando estos movimientos para presentar a quien llegue. La Delegación es un brazo importante en la región”, abundó.



Por otra parte, indicó que durante el periodo vacacional no se registró ninguna denuncia de planteles educativos por el tema de seguridad, por lo que aseguró que el saldo fue blanco.



“No se recibió ninguna denuncia o solicitud por parte de los planteles educativos por algún robo durante el periodo vacacional, el saldo fue blanco en el tema de las escuelas y las jornadas de la Policía Municipal fueron muy activas”, dijo.