Permiso de AMLO para que estados compren vacuna es tardío: gobernadores federalistas

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista determinó tomarle la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los gobiernos locales puedan adquirir las vacunas contra el Covid-19, pero calificaron esta decisión como tardía y engañosa.



En una conferencia de prensa, tras su primera reunión plenaria del 2021 en Coahuila, los gobernadores dijeron que harán un esfuerzo para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación de la mano de la iniciativa privada.



El gobernador anfitrión de este encuentro, Miguel Ángel Riquelme (PRI), dijo que la Alianza Federalista le toma la palabra al Presidente de la República, pero esperan que sea cierto y aceptó que será difícil adquirir vacunas.



El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exigió que se revise el Plan Nacional de Vacunación y dijo que los gobernadores tienen que cuidar que no se genere una falsa expectativa en la población porque la tardanza en esta definición hace que ya sea muy difícil conseguir vacunas.



“Sobre el anuncio del Presidente lo que decimos es: le tomamos la palabra porque hemos pedido desde hace mucho que se tomara esta decisión, pero también decimos que tenemos que cuidar que no se genere una expectativa falsa en la población porque la tardanza en esta definición que se tomó el día de hoy hizo que ya los contratos de muchos países con los laboratorios hagan que sea muy difícil conseguir vacunas, muy difícil”, dijo Alfaro.



Agregó que lo que la Alianza Federalista está planteando es que una vez regresando a sus estados convocarán a la iniciativa privada, conformarán una comisión en cada entidad y le pedirán al gobierno Federal, que sí es cierto que hay la intención de impulsar esta iniciativa les diga “cómo le vamos a hacer para que podamos avanzar”.



“Los estados junto con los empresarios de cada entidad federativa podemos generar la bolsa de recursos para comprar las vacunas que hacen falta para completar al 100% la vacunación de la población de nuestros estados, podemos hacerlo sí, pero lo que tenemos que entender es que al tener carácter de emergencia pues hay una serie de disposiciones legales, que primero tendría que aclarar el gobierno de la República cómo van a solventar para poder importar las vacunas”, dijo Alfaro.

Además comentó un segundo problema y es ver qué disponibilidad hay en mercado, porque pueden tener los recursos y la voluntad, pero no saben si hay vacunas en el mercado.



“Entonces lo que vamos a hacer es poner manos a la obra, rápido, regresando hoy mismo, pero también creemos muy importante decir: no se puede generar una falsa expectativa de que ya hay condiciones para dar el siguiente paso. Vamos a tomarle la palabra al Presidente, vamos a intentarlo, pero queremos tener certeza de que la definición que hoy se anunció en una rueda de prensa, tenga soporte legal y soporte jurídico y tenga viabilidad práctica, creo que ese es el gran desafío”, agregó el gobernador jalisciense.