Permitir que parejas gay adopten "es un tema complejo”, dice Diputado

El diputado local Luis Arturo Santiago Martínez aseguró que es muy complejo legislar que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, aunque el compromiso será procurar el derecho del infante cuando haya una iniciativa al respecto."Es un tema complejo y eso no se puede negar. Esperamos que prive ahí la sensatez y la razón, pero todavía no es una iniciativa", dijo.Cuestionado sobre si apoyaría dicha propuesta de ley cuando se presente sólo comentó que se sabrá “cuando ya sea el tema, no te preocupes".Añadió que como legisladores privilegiarán el núcleo familiar."Pero también es cierto que ha habido mucha ruptura en el seno matrimonial con los divorcios, mucha problemática de transtornos en los jóvenes incluyendo dentro del matrimonio, entonces no es una cuestión de que se tiene que respetar el matrimonio o liberar el de personas del mismo sexo".Dijo que se debe trabajar porque se tenga una figura más sólida de la familia, porque esto repercute en los sentimientos más dolorosos de los niños.