Permitirían a ambulantes de Xalapa vender artículos patrios pero no en el Centro

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, aseguró que existe la posibilidad de permitir a los vendedores de artículos patrios ofrecer sus productos sin comprometer el primer cuadro de la ciudad.



"Vamos a platicarlo apenas, vamos a platicar con ellos y la intención es que si van a vender se ubiquen en espacios donde no comprometan el primer cuadro de la ciudad”, dijo



Aunque este día ya se observaron ambulantes con banderitas, trompetas, incluso cubrebocas con imágenes alusivas a la Independencia, Flores Lomán mencionó que desconocía que estos comerciantes se colocarían en el Centro, pues no acudieron al municipio a solicitar permisos.



"Tradicionalmente se instalan vendedores en distintas zonas pero, como esta vez no habrá Grito, se hará algo virtual y no han acudido a las oficinas de comercio ninguno de estos vendedores a solicitar los permisos que tradicionalmente se les dan. Se hará un retiro e iremos platicando con ellos para limitar el número y los lugares donde van a estar".



El funcionario municipal explicó que como este año es atípico a causa de la pandemia, les sorprendió que llegaran este día dichos vendedores.