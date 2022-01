Perredista Gregorio “N” no consiguió amparo

Un Juzgado de Distrito negó la protección de la justicia federal al exalcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”, contra una supuesta orden de aprehensión fuera de procedimiento.En ese sentido, el perredista solicitó la intervención del Juzgado Décimotercero de Distrito contra actos de 21 autoridades tanto de reinserción social como jurisdiccionales.Por lo anterior,entre abril y agosto del 2021, el Juzgado 13º solicitó igual número de informes justificados y por razón de tiempo, el desarrollo del juicio se postergó cuatro meses más.Entre las autoridades citadas por Gregorio “N” destacan los jueces de Acayucan, Coatepec, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Cosamaloapan, Huatusco, Huayacocotla, Jalacingo, Misantla, Orizaba, Ozuluama, Pánuco, Xalapa, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan, Pacho Viejo y Zongolica.Sin embargo, y como lo manifestaron al Juzgado 13º de Distrito, las autoridades dijeron que no tenían conocimiento de una orden de aprehensión contra Gregorio “N”.Además, los abogados de Gregorio “N” nunca agotaron la instancia probatoria, esto es, no demostraron que existieran órdenes dictadas para la detención del exalcalde.Por lo que el Juzgado 13º resolvió que no había cosa que juzgar y dictó el sobreseimiento del asunto, negando al exalcalde la protección contra las autoridades judiciales.