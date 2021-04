Perredistas también cierran paso a Tuxpan; Gregorio “N” no aparece tras detención

Con vehículos particulares y una valla humana, manifestantes cerraron el tramo final de la autopista México-Tuxpan, justamente metros antes del acceso al puente Tuxpan, bloqueando el paso al municipio para protestar por la detención de Gregorio “N”, candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Tihuatlán.



Procedente de aquel municipio, el contingente se sumó así a las manifestaciones simultáneas que también se llevan a cabo en los accesos a los puentes Cazones 1 y Cazones 2 que conducen hacia Poza Rica, y que también permanecían bloqueados pasadas las 17:30 horas de este miércoles.



Los manifestantes se apostaron justamente en el acceso al puente Tuxpan, donde bloquearon por completo la vialidad, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional e incluso de la Secretaría de Marina, permitiendo el cruce de una ambulancia que llevaba a un paciente y dos unidades con vacunas.



A lugar también arribó la diputada federal Azucena Rodríguez, quien dijo que desde las 10:00 horas, cuando Gregorio fue detenido, se desconoce su paradero pues ignoran a dónde fue trasladado.



La legisladora perredista acusó que en Veracruz persiste la violencia y la represión política, pues dijo que no se encuentra otra explicación por la cual “literalmente hayan secuestrado” al candidato y ex presidente municipal.



“Hasta el momento no se sabe absolutamente nada y no se ha comunicado con la familia, y tampoco han recibido notificación alguna y se está buscando tanto en las Fiscalías y no se nos ha dado ningún dato”, dijo.



Además, reiteró que responsabilizan al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de lo que le suceda al candidato del PRD.



Azucena Rodríguez recaló que esta detención “es peor a la que sufrió Rogelio Franco (exsecretario de Gobierno), porque que se introdujeron a su centro de trabajo sin una orden de aprehensión, donde fue detenido de manera violenta, así que es un caso peor”.



Por su parte, la presidenta del Comité Municipal del PRD en Tihuatlán, Mónica Claudio Casados, también acusó que la detención fue “en realidad un secuestro”, pues ignoran el paradero del detenido, por lo que afirmó que se mantendrán en el bloqueo hasta saber dónde tienen detenido.