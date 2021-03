Persiste abandono de mascotas y refugios de Coatepec están saturados

El abandono de mascotas ha incrementado debido a la pandemia, indicó la representante de la asociación civil “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.



Entrevistada, dijo que en un inicio de la contingencia sanitaria la gente tenía temor pues creía que los animales podían trasmitir el COVID-19, lo que originó el abandono, sin embargo, con el paso de los meses y actualmente, las personas dejan en el desamparo a sus mascotas por la falta de recursos, provocado también por la pandemia.



“A mediados de año hubo un repunte drástico de abandono de mascotas, porque se sabía que los animales trasmitían y se contagiaban de COVID y empezó a haber miedo y los empezaron a abandonar, posteriormente la gente se dio cuenta de la realidad y disminuyó pero otro factor es la cuestión económica que a todos les ha afectado, se ha padecido esta situación y esto ha originado que también haya abandonos por parte de los dueños pues no hay manera de alimentarlos y cuidarlos”, detalló.



En este sentido, señaló que la situación es crítica para el refugio a su cargo, pues está en su máxima capacidad, albergando a 83 animales que están en espera de ser adoptados.



“La situación es crítica, porque en los refugios estamos llenos y no podemos darle apoyo a tantos animales que están necesitados, es un decir pero si antes eran cinco perros a la semana abandonados, ahora son 8 perros”, comentó.



Expuso que no hay adopciones en este momento, ya que no hay condiciones para hacer pasarelas masivas y promover esta actividad pero además igual la situación económica no permite a la población adoptar.



“No ha habido adopciones, hemos hecho actividades dentro de lo posible pero no hay respuesta de la gente, hay indiferencia. Afecta también la pandemia para la adopción, de por si el nivel de adopciones es bajo y con la pandemia es peor”, finalizó.