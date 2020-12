Persiste contaminación por parte de alcoholera de Atoyac, denuncian habitantes

La Central Energética de Atoyac sigue contaminando, ahora arroja la vinaza en la carretera que comunica con la localidad de La Concepción, que de forma por demás mañosa, lo hace cerca de los arroyos de reacción rápida para que ahí caiga, lo que causa contaminación en las partes bajas.



Habitantes de las colonias Transbordo, Buenos Aires y El Pedregal manifestaron que las autoridades ambientales hacen oídos sordos y no actúan con responsabilidad y que la corrupción está de por medio.



Manifestaron que desde que se instaló esta empresa, acabó para ellos la tranquilidad y empezaron los problemas de salud, sobre todo de las vías respiratorias de sus hijos y de las personas de la tercera edad; agregaron que contamina constantemente las aguas del canal de la Unidad de Riego “Alfredo V. Bonfil”. Refirieron que basta con ir llegando a la comunidad Potrero para que les llegue el fétido olor, el cual invade estas colonias.



Expusieron que antes de iniciar la zafra, las autoridades colocaron una manta que decía “clausurado” pero la pusieron en la entrada del corralón de camiones y cuando iniciaron su cosecha la quitaron.



“No sé qué clase de teatro armaron o cuál fue su objetivo al haber echado a andar una campaña mediática estúpida, poniendo (...) a los obreros y productores de caña para pedir que no clausuraran esta empresa porque es su fuente de trabajo y donde entregan su cosecha, cuando no hubo tal cosa”; señalaron.



Lamentaron que así se las gaste esta empresa, pues actúa de forma mañosa y no dudaron que todo esto esta confabulado con la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).



Pidieron a esta dependencia que si quiere constatar lo que provoca esta Central Energética de Atoyac, que haga un sondeo en estas colonias para que se dé cuenta del grave daño que está ocasionando esta empresa al arrojar sus desechos “donde se le pega la gana”.



Se preguntaron hasta cuándo la PMA y todas las dependencias que se encargan de cuidar el medio ambiente van a actuar de manera responsable, sin que vayan de por medio los intereses personales a fin de acabar con la corrupción.