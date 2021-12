Persiste corrupción en Gobierno Estatal, revela encuesta entre burócratas

En la Administración Pública Estatal hay servidores públicos que son obligados a entregar parte de su salario a algún superior y en algunas entidades gubernamentales existen sobornos en efectivo, regalos, propinas u otros beneficios a funcionarios, directivos y servidores públicos.De acuerdo con el diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), esos resultados se derivan de una encuesta aplicada a servidores públicos sobre la percepción de la corrupción en el sector gubernamental.En la encuesta participaron 531 servidores públicos de 9 entidades estatales, de los cuales, el 47 por ciento opinó que no ha disminuido la corrupción en el Estado y el 81 por ciento que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para combatirla.Entre dependencias estatales, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados que tienen una mayor percepción de corrupción, destacan la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).Así también, el 52 por ciento de los encuestados dijo que no se hace un buen uso de los recursos en sus dependencias e identificaron que el 34 por ciento de funcionarios, directivos y servidores públicos incurren o han incurrido en actos de corrupción.Los encuestados también señalaron que perciben “aviadores” en sus dependencias, que hay contratos o compras fuera de la ley y hasta apoyos para participar en campañas políticas, ya que se facilita el uso de equipos de cómputo, vehículos y otros bienes.Los resultados de la encuesta señalan que hay acoso laboral para inhibir la denuncia de actos irregulares, que no se denuncia por desconfianza a la justicia y por miedo a represalias y porque hay pocos resultados en la aplicación de sanciones por actos de corrupción.No obstante, la Política Estatal Anticorrupción contiene cuatro principios transversales y 40 prioridades enfocadas en 267 acciones para prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción promoviendo un mayor involucramiento de la sociedad.Así como la promoción de la generación de medios y elementos mínimos para la presentación de denuncias sobre hechos de corrupción, vigilar el cumplimiento de las obligaciones que por normativa las dependencias deben efectuar y un diseño de capacitaciones para diversos temas que abarquen las temáticas de transparencia, gestión documental, Contrataciones Abiertas y Transparencia Proactiva.