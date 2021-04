Persiste desabasto de agua potable en Río Blanco y la región

El desabasto de agua potable en municipios de la región, sirve ahora como estrategia de campaña con la distribución del vital líquido a través del suministro de pipas, exhibieron ciudadanos.



De enero a la fecha, el estiaje se agravó en los municipios de Maltrata, Mendoza, Nogales, Huiloapan y Río Blanco donde agrupaciones civiles, aspirantes a cargos de elección popular e institutos políticos se han metido de lleno a la distribución gratuita de agua.



José González Marín, Jefe de Manzana en la colonia Modelo de Río Blanco, lamentó que la autoridad municipal no le esté invirtiendo a mejorar el abasto y esto genere el aprovechamiento de grupos políticos en tiempos de campaña.



"Aquí vienen porque tenemos necesidad del agua como en todos lados, pero en esta fecha recibimos agua tres horas al día y si no tienes cisterna esa cantidad no te sirve de nada.



Los partidos políticos saben las necesidades y están trayendo pipas, pero si no eres de su partido no te regalan ni una cubeta, cuando el líquido es un derecho universal", expuso el entrevistado.



Agrupaciones civiles llevan el agua en pipas a ciudadanos de dichos municipios y en redes sociales se informa de las colonias a visitar, generando conflicto con quienes no son simpatizantes de algún instituto político.



Sin embargo, en municipios como Mendoza y Huiloapan, la distribución a simpatizantes de institutos políticos generó molestia y hasta disputas en comunidades como Rancho Nuevo y Paredón Viejo, precisó Hugo Martínez Salgado, habitante de Nogales.



En los municipios de la región donde tiene presencia la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEV, la opinión de los usuarios del servicio del agua es que sea la dependencia quien haga frente a la necesidad del vital líquido y con ello se evite que el tema se politice.