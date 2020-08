Persiste desabasto de fármacos para VIH-SIDA en IMSS e ISSSTE, afirman

En el IMSS y el ISSSTE sigue habiendo desabasto de medicamentos para los pacientes con VIH-SIDA, que si bien es cierto no es continuo ni permanente, sí causa conflicto para ellos, no sólo porque significa un gasto sino también por la pandemia de COVID-19.



"Hay el riesgo de viajar en el transporte público porque son personas de recursos bajos y en el caso de otros muy pobres. Al haber falta de sus medicamentos, tienen que regresar otro día", indicó la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez.



Añadió que han estado en contacto con el IMSS, quien busca resolver el desabasto pero por lo regular siempre hay algún faltante.



"Recordemos que hay consecuencias al dejar de tomar dos o tres días el medicamento; hay impacto a su salud e incluso hasta a su propia vida".



Insistió que en épocas de COVID-19, esta falta de las medicinas coloca a los pacientes en situación más vulnerable.



En referencia a los CAPASITS, dijo que no hay consultas, por lo que si una persona se siente mal sólo se le podría atender si es una emergencia. Pero el problema es que si requieren hospitalización por lo regular los nosocomios de la Secretaría de Salud son COVID-19 y es muy difícil que puedan ingresar.



"Para poder entrar sin que tengas Coronavirus sino una enfermedad aleatoria al VIH, hemos tenido que hacer diligencias e intervenciones y no tenemos acceso a toda la población con VIH para poderla ayudar a entrar y con el riesgo que esto significa".



Añadió que la autoridad federal no pensó en una atención especial para grupos de personas que tienen VIH o SIDA, sólo se suspendieron consultas, análisis y se les dio el medicamento por tres meses, lo cual también estuvo mal planeado porque los análisis de carga viral se tiene que efectuar dos veces al año.