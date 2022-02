Persiste desabasto de medicinas para VIH-SIDA en IMSS e ISSSTE, expone activista

Durante la época de pandemia, el desabasto de medicinas para pacientes con VIH y SIDA, en ISSSTE, IMSS, ha sido constante, lo dio a conocer la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez.Aunque dijo que no es igual la situación en Poza Rica, Coatzacoalcos, Córdoba o Veracruz "pero en el sur sí ha sido grave, en Córdoba ha sido otro espacio donde más o menos constante y en los Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) ha sido menos pero no implica que no haya habido pues tenemos noticias en Veracruz, Coatzacoalcos y en algún momento en Río Blanco, de que durante cinco y ocho días no hubo tal o cual medicamento, se subsanó pero de qué hubo faltante sí lo hubo".Resaltó que en recientes días se tuvo una reunión con personal de la Delegación del IMSS en Veracruz Sur, para presentar la problemática y quejas que les llegan al multisectorial. "Las quejas siguen siendo casi las mismas. Lo que les decíamos es que se dejó de atender la epidemia del VIH para hacerlo con la del COVID-19 y lo entendemos pero a estas alturas del partido no consideramos sano que no se corrija esa política actual de atención".Dijo que de manera general, es decir en el IMSS, ISSSTE, PEMEX, Secretaría de Salud, apenas se está desarrollando una estrategia para dar atención integral, pues estos espacios se convirtieron en surtidores de recetas. Aunque en algunas instituciones a lo largo de la pandemia se han presentado desabastos de medicamentos."Apenas se está empezando a corregir en algunos espacios de la atención integral, en algunos espacios ha habido desabasto no permanente pero sí constante"."Apenas se están abriendo los espacios para citas, es decir que ya no sea sólo que te otorguen tu retroviral, sino te den las citas con psicólogo, te hagan tus exámenes como carga viral y CD4 y además es que se abran espacios por si se necesita una cirugía".Añadió que los profesionales que debían atender a estos pacientes fueron sacados de sus espacios para ir atender el Coronavirus, dejando en el olvido a los pacientes con VIH y Sida, que son sector vulnerable.