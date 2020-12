Persiste el acoso sexual en Gobierno de Veracruz

Durante 2020 se reportaron al menos 30 casos de acoso sexual en dependencias del Gobierno del Estado, señaló la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo.



Durante su comparecencia ante legisladores locales dijo que por esta razón se eliminaron los Comités de Ética al interior de las dependencias, integrando la figura de enlace de ética.



Dijo que anteriormente este tipo de casos quedaban en regaños, sin embargo esta situación está cambiando puesto que la Contraloría ahora tiene injerencia directa con sus enlaces.



“Nosotros sí tenemos la atribución de la investigación; lo que podría quedarse como un simple engaño puede ser una falta grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, advirtió.



Anunció que avisó a todas las dependencias que se trata de casos graves de ética, y por lo tanto merecen sanciones mayores.



En cuanto a violencia política en razón de género dijo que no existen expedientes la interior de la Contraloría.



“En el momento actual 2019 y 2020 yo no tengo conocimiento de ningún caso de que haya sido violencia por el género, porque haya sido mujer, no por eso no hemos tenido acciones, lo que hemos atendido es acoso y hostigamiento y hasta a hombres, no nada más mujeres”, indicó.