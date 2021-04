El incendio que inició este miércoles por la mañana en el basurero de Cuitláhuac, propiedad de la empresa MAREKO, ya fue controlado aunque continúa el fuego en el sector cuatro, que se ubica al fondo, cerca del río Seco.



Según informes de la Dirección de Protección Civil, el operativo está a cargo de PC y de personal de la empresa aunque no cuenta con equipo especializado para atender este tipo de contingencias.



El funcionario municipal comentó que este miércoles atendieron este incendio los bomberos de los municipios de Amatlán y Fortín pero hoy ya no acudieron.



Expuso que para controlar el incendio, dividieron la zona en cuatro sectores.



Sin embargo, dijo desconocer en que tiempo puedan sofocar el fuego, luego que por ser un basurero de grandes dimensiones no se sabe; aunque el último incendio que se presentó el año pasado duro casi cuatro meses.