Persiste riesgo en Córdoba-Orizaba por rastros clandestinos

Debido a que en la región centro del Estado persiste la matanza de animales de manera clandestina, la población de 40 municipios de la región Córdoba-Orizaba se encuentra con un alto riesgo bacteriológico, señaló Ángel Mendoza Zamora, presidente de la Asociación Ganadera Local de Orizaba.



Mencionó que lamentablemente, el único rastro que está trabajando de manera relativamente correcta es Orizaba pero tampoco es un rastro TIF, aunque sí hay medidas de sanitización y llevan un control; sin embargo, otros municipios como Nogales, Mendoza, Río Blanco, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Fortín y Córdoba, entre otros, no dan un buen servicio ni se esmeran en invertir para mejorar sus condiciones pero muchos tienen además matanza clandestina.



Indicó que el matar en traspatio, como se conoce, representa un alto riesgo bacteriológico para el consumidor, pues no hay un veterinario que supervise las condiciones en que están las reses, cerdos u ovinos ni hay alguna sanidad en el proceso.



Estimó que en el rastro de Orizaba se sacrifican alrededor de 300 cabezas mensuales, cifra que es mínima para lo que se consume en la región.



Comentó que sólo son 4 o 5 introductores registrados que meten sus animales al rastro porque los demás no se preocupan en obtener su documentación, lo cual en realidad no les representa mucho dinero pero sí habla de la responsabilidad que tienen como productores de carne.