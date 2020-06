Persiste sospecha de fosas clandestinas en Academia de Policía de El Lencero

Pese a los resultados negativos de las búsquedas, persiste la sospecha de fosas clandestinas en las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero y hoy, Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad (CEIS).



Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Pensado, desaparecido el 16 de marzo de 2014; explicó que los colectivos de búsqueda no han solicitado ingresar a la Academia de Policía para reanudar las labores.



"Estamos seguros que sí, que es un lugar donde hay personas inhumadas, no hemos hecho la petición porque estuvimos trabajando en la barranca de La Aurora y ahí sí se encontraron muchos restos y estamos en eso, más que nada".



Aunque dijo desconocer si existen fosas clandestinas en áreas protegidas, admitió que cada Colectivo cuenta con su propia información de posibles inhumaciones y por seguridad, ésta no es revelada.



"La situación aún es complicada, aún estamos en riesgo, esto no ha parado. El Gobierno no es tan diferente".



Añadió que la situación en El Lencero es compleja, debido a los nuevos edificios construidos y, por lo tanto, dificultan cualquier búsqueda de restos.



"Por ahorita no lo hemos solicitado, se hicieron varias búsquedas allá, lo complicado es que hay edificios nuevos, la tierra está súper trabajada y removida, hay lugares súper altos y se han rellenado, hay dormitorios y entonces las veces que fuimos no se pudo encontrar algo, aunque sabemos que sí, los testigos dicen que debe de haber personas".