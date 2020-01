Persisten adeudos de xalapeños con el Predial; algunos desde 1992

El director de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, Raúl de la Fuente Polanco, señaló que aún existe rezago por parte de los ciudadanos para cumplir con el pago del Impuesto Predial y Servicio de Limpia Pública, con adeudos desde 1992.



“Existen diferentes circunstancias, en ocasiones porque dentro de los predios hay muchísimos que tienen diferentes características, entre ellos hay algunos que les llamamos exentos, que por las propias características que dice la ley, no están sujetos al pago. La situación es tratar de convencerlos para que paguen. Tenemos identificado un predio que tiene un adeudo desde el 92", dijo.



Al respecto, señaló que ante esta problemática que presentan algunos lugares y ciudadanos

de la capital, se agotarán todos los procedimientos que marca la norma, ya que han hecho caso omiso a las notificaciones que les hace llegar el Ayuntamiento.



"Se hacen los procedimientos de notificación, los requerimientos, y en la última instancia el embargo de predio. Hay varios predios que tienen años adeudando, y a apesar de los procedimientos que hemos seguido ahí siguen".



Así también, explicó que otra de las posibles circunstancias que pudieran ocasionar morosidad en las personas o adeudos, es por defunción de propietarios.



"Algunas cosas más que nada se dan de propio origen, por ejemplo que el propietario del predio ya haya fallecido y los que quedaron de herederos pues no han tomado las medidas necesarias para tratar de regularizar, muchas casas están así".



Además, De la Fuente Polanco, abundó que de un padrón estimado de más de 19 mil personas, que abarcan a las personas jubiladas, pensionadas, con discapacidad, adultos mayores de 60 años, cuyo beneficio podría ser de un 50 por ciento de descuento, no se registran o actualizan ni el 50 por ciento de ciudadanos.