Persisten altos cobros de CFE a familias pobres de Soledad Atzompa: Alcalde

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue cobrando altos montos a las familias más pobres del municipio de Soledad Atzompa, sostuvo el alcalde Demetrio Cruz de Jesús, quien también dijo que la eléctrica no ha introducido la energía en diversas zonas a pesar de que las obras ya están hechas.“Nuestro municipio es el tercero más vulnerable con más necesidades y creo que deberían de considerar de cobrar lo real, porque están cobrando ‘por ocurrencias’ en la Comisión”.Indicó que hay personas que tenían consumos de, por ejemplo, 200 pesos. Después no estuvieron un tiempo en su casa y no regresaron en un lapso, entonces el recibo venía con monto menor.Al haber una diferencia entre las cantidades, la CFE argumenta que hay un robo de energía y que se alteró el medidor; de ahí viene un cobro excesivo que puede ir de 5 mil a 10 mil pesos.Algunos otros casos son de personas que tienen viviendas con un foco, una televisión y los recibos les pueden llegar de 50 mil hasta 100 mil pesos.Asimismo, añadió que anualmente el Ayuntamiento está pagando más de un millón de pesos por el servicio de energía, pero no conformes con eso les están haciendo cobros correspondientes al 2015, 2016, por citar. “Además ni siquiera la CFE tienen el monto correcto de lo que supuestamente adeudamos”.El munícipe también comentó que hicieron 12 obras en 2022 y los trabajadores de CFE no han ido a introducir la energía en ninguna de estas. “Son millones de pesos que hemos invertido en obras de electrificación, pero si Comisión no va a entroncar (el servicio) pues no tiene (el suministro) la ciudadanía y los afectados son alrededor de 5 mil pobladores”.