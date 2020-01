Persisten carencias de corporaciones de auxilio y seguridad de la región de Córdoba

Corporaciones de auxilio y seguridad siguen trabajando con carencias, algunos recurren a recursos propios y otros cuentan con el apoyo de empresas particulares y autoridades municipales.



Es el caso de Bomberos de Córdoba y Comisión Nacional de Emergencias coinciden el comandante Ricardo Meneses Aguilar y el delegado estatal José Francisco García, quienes señalan que no por ello dejan de capacitarse para brindar el servicio a los ciudadanos.



Meneses Aguilar del H. Cuerpo de Bomberos explicó que a pesar de que hay una ley estatal, ésta tiene muchas lagunas y no puntualiza la ayuda que deben recibir de los ayuntamientos, aunque están obligados.



"Nosotros prestamos servicio a 14 municipios sólo Córdoba nos apoya, de ahí realizamos la colecta anual y algunas empresas nos ayudan con el redondeo, sin embargo, somos claros al transparentar los recursos para que los ciudadanos sigan creyendo en nosotros".



Explicó que con lo recaudado que son aproximadamente 900 mil pesos, pagan aguinaldo en diciembre a los 60 voluntarios, pagan servicios y dan mantenimiento a las unidades, pero este año pretenden adquirir dos vehículos, una motobomba y un carro escalera, con ello mejorará la calidad su servicio.



Mientras José Francisco García de la CNE expone otra realidad tras indicar que sólo cuentan con dos unidades que son particulares, los compañeros ponen sus unidades que sirven como ambulancias o para trasladarse a los servicios que proporcionan.



Lamentablemente no cuentan con apoyo del gobierno como antes, no obstante, no bajan la guardia y se capacitan y certifican en primeros auxilios y rescate a fin de seguir ayudando a la ciudadanía.