Persisten quejas contra CAEV en Maltrata, Mendoza, Nogales y Río Blanco

Quejas de usuarios acusando incompetencia de los funcionarios en la operatividad del servicio, desabasto de agua, daños al pavimento y cobros elevados se han intensificado en cuatro municipios donde la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEV, administra el recurso.



Durante el mes de abril, la oficina operadora del servicio en Maltrata ha registrado quejas debido al desabasto de hasta tres semanas por mes, tandeos y descomposturas del sistema de bombeo que viene afectando de enero a la fecha.



En Mendoza, éste día la dependencia anunció la interrupción del servicio por la descompostura de una bomba generando el reclamo generalizado de los usuarios, quienes se quejan que de dos meses a la fecha reciben tandeos de cuatro horas diarias por colonias.



Exigieron que la CAEV resuelva el problema a la brevedad y descuente de los pagos mensuales los días que ha dejado de brindar el servicio, pues luego de la temporada de estiaje, descomposturas y daños al pavimento, viene la temporada de lluvias donde el agua les llega turbia y con arrastre de materiales.



Pero en Nogales, la situación no es diferente y ante los tandeos, el Ayuntamiento ha tenido que cubrir el servicio de pipa para diversos sectores de la población, lo cual resulta insuficiente para las familias que no cuentan con un tanque de almacenamiento.



En Río Blanco, las manifestaciones en contra de la actual administración han llegado al bloqueo de calles y de la misma oficina, pues hay vecinos de la colonia centro que se quejan de fugas de agua que no son reparadas pero también de desabasto y baches que dejan sin reparar.



Suman cerca de 30 localidades afectadas con escases de agua sin que las autoridades municipales ni de la CAEV den solución al desabasto, pues los mantos freáticos y manantiales bajaron como cada año su nivel de captación.