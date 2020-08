Persisten quejas de padres por exigencia de cuotas escolares en sur de Veracruz

Las quejas por padres de familia que siguen denunciando la petición de cuotas escolares como condicionante para que sus hijos puedan ser atendidos en este nuevo ciclo escolar siguen dándose, confirmó la diputada federal Tania Cruz Santos.



Agregó que a sus redes sociales, hasta el momento han llegado 50 de ellas, mismas que ha canalizado a la delegación de Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Coatzacoalcos.



"El tema del regreso a clases checando que no haya abuso de las cuotas escolares, todos los padres están con la queja, los casos que nos han llegado a través de las redes los canalizamos a la SEV y yo estoy monitoreando con ella el trabajo que están haciendo, ha recibido a los padres de familia y ella está siendo el enlace directo con la supervisión escolar, jefes de sector y llamarles la atención y atender a las escuelas. A mí, a diario me mandan quejas, todas se han resuelto, invitamos a los padres de familia, si alguien no tiene y en su escuela pusieron aportación, hay directores conscientes que no han permitido este tema, esto pasa en todos los niveles", añadió.



La diputada puntualizó que las cuotas se deben dar cuando se regrese de forma presencial y advirtió a los comités de padres de familia que no deben condicionar el ingreso de ningún alumno porque no se les va a permitir porque es un derecho de los niños y niñas recibir educación gratuita.



"Estamos vigilantes de eso, que no abusen los padres de familia, que no estén pidiendo ahora cuotas. El papá que desee hacerlo por voluntad no nos vamos a meter pero sabemos de la crisis económica por la pandemia que es muy grande. Mucha gente perdió sus empleos y no tiene ni para su alimento, menos para aportación voluntaria", dijo.