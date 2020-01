Persisten rezagos con cuotas entre locatarios de mercados, en Xalapa

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, señaló que aún existe un rezago en pagos de las cuotas por parte de locatarios de los diferentes mercados que existen en la Capital del Estado, recurso que podría utilizarse para rehabilitarlos.



"Hay algunos locatarios que han cumplido año tras año pero hay algunos que tienen retrasos considerables, que queremos regularizarlos y que puedan pagar, desconozco el número exacto pero si es una cantidad considerable".



En ese sentido, informó que el año pasado se propuso la condonación de multas y recargos para los comerciantes, hecho que no tuvo buena respuesta por parte de los vendedores, ya que gran parte no acudió a solventar sus deudas.



"Muchos de los locatarios han estado pagando, afortunadamente el año pasado presentamos la propuesta de condonación de multas y recargos pero en la aplicación no se llevó a cabo, entonces el año pasado no pudimos recaudar ese dinero, este año estamos pensando en hacer lo mismo para que con ese dinero podamos invertir en los mercados".



Respecto a la rehabilitación de los siete establecimientos que existen en la ciudad, explicó que es un proyecto de manera urgente, pues existen mercados como el Galeana y el de los Sauces que no han sido intervenido desde hace 15 años.