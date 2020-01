Persistió detonación de “cuetes” en bulevar de Boca del Río en fin de año

Aunque se reportó saldo blanco tras el operativo del “Nuevo Amanecer” en el que se retiraron a más de 5 mil personas de la zona de playas y del bulevar, las autoridades no lograron controlar el uso de cohetes durante la celebración por el inicio del 2020.



A lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho, se escuchaban y veía a las personas que detonaban material pirotécnico; sin embargo, no se logró incautar o sorprender a quienes hacían uso de explosivos, informó el director de Gobernación y coordinador de Seguridad Pública de Boca del Río, David Jurado Cruz.



“Son muchísima gente que están en la clandestinidad. Si tuviéramos a alguien infraganti sí, pero actúan en la clandestinidad”, dijo.



Agregó que durante la noche y madrugada, no hubo reporte de incidentes derivado del uso de la pirotecnia.



No obstante, las detonaciones no se pudieron evitar debido a la venta por internet, mismo que dificulta que se obtuvieran resultados en los operativos para incautar este material.



“Desgraciadamente los venden por internet, el área de Protección Civil y comercio ha estado al pendiente y no encontramos gran cosa, en internet estuvieron vendiendo e incluso lo llevan a tu casa”.



Finalmente, señaló que pese a esta situación el saldo fue blanco, a las 7 de la mañana se empezó a retirar a quienes permanecían en el bulevar y hubo respuesta de los asistentes.



“Ha habido saldo blanco afortunadamente los muchachos están entendiendo, es también un poco cansado los invitamos a retirarse porque empezamos a limpiar y quiere venir a pasear y a hacer ejercicio”.



En el operativo del nuevo amanecer participaron las autoridades de Fuerza Civil, Policía Naval, Protección Civil, Tránsito, Limpia Pública y Gobernación.