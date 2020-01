Personal de Bienestar que se accidentó en Tezonapa está fuera de peligro

El personal de la Secretaría de Bienestar que se accidentó la noche del lunes cuando se dirigía a Tezonapa está fuera de peligro, aseguró el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Indicó que de las cinco personas que viajaban en el vehículo tres están bien y sólo una mujer y un hombre presentaron golpes contusos y están recibiendo la atención necesaria para su recuperación.



Reconoció que se trató de un percance aparatoso, pero que por fortuna no dejó consecuencias fatales.



Señaló que después del susto el personal está en etapa de recuperación y por suerte cuentan con servicio de ISSSTE ellos y sus familiares conforme a la ley, dependiendo del tipo de contrato que tengan.



Mencionó que el accidente que tuvieron se debió a una falla en el sistema de frenos y él personalmente platicó de esto con ellos al visitarlos en la Clínica-Hospital del ISSSTE en Orizaba, a donde fueron traídos los dos trabajadores de Bienestar.



Cabe mencionar que, aunque el Delegado no dio mayores detalles se conoció que la trabajadora, de 28 años, resultó con una fractura en la clavícula que no requirió de cirugía, únicamente inmovilización, en tanto que su esposo, de 32 años presentó fisura en el peroné derecho, por lo que tampoco necesitó de una intervención quirúrgica.